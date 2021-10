Stiri pe aceeasi tema

- Astazi 16 octombrie 2021, Prefectura Constanta a raportat o incidenta de 10,23 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de datele aratate ieri, cand era 10,02 in municipiul Constanta. De asemenea, astazi, incidenta raspandirii COVID 19 in judetul Constanta este de 7,65, in timp ce ieri a fost de…

- Noi restrictii in doua localitati constanteneCJSU se va intruni astazi pentru a adopta noi restrictii pentru alte doua localitati constantene Nicolae Balcescu si Limanu, unde incidenta a depasit 7,5 infectari la mia de locuitori.Conform raportarii din 13 octombrie, la Limanu incidenta era de 8,04 infectari…

- Rata de incidența in Bragadiru este de 17,76 cazuri la mia de locuitori. Asta inseamna ca masca de protecție este obligatorie inclusiv pe strada, magazinele au un program redus in weekend, iar persoanele nevaccinate nu au voie sa iasa din casa dupa ora 20 vineri, sambata și duminica, decat cu o declarație…

- Epidemia de COVID-19 a atins astazi recorduri absolute de la inceputul pandemiei, in tara noastra – 15.000 de cazuri noi si 252 de decese in 24 de ore. 356 de localitati au depasit pragul de sase cazuri la mia de locuitori, iar 10 municipii si orase, inclusiv Bucurestiul au trecut de 10 la mie. Desi…

- Situație dramatica in Romania. In urma cu scurt timp, incidența cazurilor a explodat in București, astfel rata de infectare a depașit 8 la mia de locuitori, inregistrandu-se chiar 8,28. In urma numarului alarmant de cazuri infectate cu SARS-CoV-2 inregistrate in ultimele 24 de ore, autoritațile au impus…

- Peste 200 de localitați din Romania au incidența cazurilor de coronavirus, cumulata la 14 zile, mai mare sau egala cu trei la mia de locuitori. Dupa ce o localitate atinge incidența de 3 la mia de locuitori este necesara convocarea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgența pentru adoptarea…

- Șapte localitați din județul Satu Mare au intrat de la miezul nopții in carantina pentru 14 zile. In aceste localitați, rata de incidența a depașit 6 cazuri la mia de locuitori. Acest lucru presupune instituirea carantinei. Vor fi introduse noi restricții, printre care se numara și trecerea in sistem…

- CJSU Alba a emis astazi, 28 august 2021, o hotarare valabila pentru comuna Ighiu, dupa ce incidența cazurilor de COVID-19 a depașit 2 cazuri la mia de locuitori. Hotararea activeaza masurile valabile la nivel național, corespunzator acestei rate de infectare, pe care le redam mai jos (extras din Hotararea…