Stiri pe aceeasi tema

- Circa 65.000 de elevi risca sa ramana cu mediile neincheiate la finalul primul semestru al anului școlar. Principala cauza este lipsa resurselor tehnologice, la care se mai adauga și altele, precum neparticiparea la cursuri sau imbolnaviri. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a organizat luni o videoconferința…

- Inspectoratul Scolar Suceava a transmis un comunicat de presa in care a aratat ca peste 2.000 de elevi din judet vor ramane cu mediile neincheiate in semestrul intai pentru ca nu au putut participa la cursurile scolii online.

- Noul ministru al Educației,Sorin Cimpeanu spune ca va fi nevoie de ore remediale, dupa aceasta perioada complicate pentru ca mulți elevi risca sa ramana cu mediile neincheiate la sfarșitul primului semestrul pentru ca n-au participat la orele online The post Mulți elevi risca sa ramana cu mediile neincheiate…

- Unul din trei elevi din Romania nu a putut participa la cursurile online, dupa inchiderea scolilor din cauza pandemiei de coronavirus. Tara noastra se afla printre ultimele state din Uniunea Europeana in ceea ce priveste implementarea educatiei digitale – arata un raport al Parlamentului European. Exista…

- Dupa program de miscare si relaxare pentru companii, unic in Romania, Stefan Cojocnean s-a gandit sa vina si in ajutorul copiilor care fac scoala online. Programul este gratuit, cel putin deocamdata.

- In aceasta perioada, din ce in ce mai multe localitați trec in scenarii care presupun susținerea cursurilor online, insa școala online este in continuare o utopie pentru elevii din mediul rural din Romania. Conform unui studiu al World Vision Romania, 40% dintre copiii din mediul rural nu au participat…

- Intr-o țara in care analfabetismul funcțional este la cote inalte și in timp ce țarile europene cauta soluții pentru a lua masuri sanitare, impuse de pandemia de coronavirus, astfel incat sa nu...

- Peste un sfert dintre copii nu au acces la educația online, arata un studiu realizat de Salvați Copiii Romania. 28% dintre copii și 43% dintre cadrele didactice nu dețin parțial sau total resursele materiale necesare invațamantului online. Studiul a fost realizat de Salvați Copiii Romania, alaturi de…