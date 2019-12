Situatie critica in Australia: Mai multe incendii de padure au fuzionat intr-un "mega-focar". Focul arde necontrolat la nord de Sydney

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Sydney se vor confrunta cu cele mai dure restrictii la utilizarea apei din ultimul deceniu, in conditiile in care coasta de est a Australiei inregistreaza cea mai grava seceta din istorie, transmite DPA. Potrivit acestor restrictii, rezidentii din Sydney nu vor mai avea voie…

- In statul New South Wales, peste 70 de incendii sunt in continuare active, dintre care 50 nu au putut fi plasate sub control. Niciunul dintre acestea nu fusese insa clasificat la nivel de urgenta miercuri dimineata, a precizat Serviciul de pompieri din acest stat.Peste 1,1 milioane de hectare…

- Peste 1,1 milioane de hectare au ars sau inca ard in estul Australiei din cauza incendiilor devastatoare care au izbucnit luna trecuta, au informat serviciile de pompieri, citate de DPA potrivit Agerpres In statul New South Wales, peste 70 de incendii sunt in continuare active, dintre care 50 nu…

- Biroul de Meteorologie din Australia a anuntat ca in anumite zone din statul New South Wales precipitatiile au fost de aproape 100 mm in cursul zilei de duminica. Ploile au fost intampinate cu mare bucurie in orase precum Bourke, aflat la 800 de kilometri nord-vest de Sydney, unde oamenii au inceput…

- Incendiile din California au scapat total de sub control, focare noi au aparut langa Los Angeles, potrivit CBS . Peisajul este de coșmar: casele ard din temelii și mii de oameni fug inspaimantați din calea flacarilor. Focul inghite hectar dupa hectar. Iar acolo unde echipele de intervenție reușesc cu…

- Sute de koala au murit intr-un incendiu de vegetatie care face ravagii pe coasta de est a Australiei, au informat miercuri autoritatile locale, citate de AFP potrivit Agerpres. Agentii responsabili pentru protectia faunei din nordul statului australian New South Wales sunt extrem de ingrijorati pentru…

- Agentii responsabili pentru protectia faunei din nordul statului australian New South Wales sunt extrem de ingrijorati pentru aceasta "populatie exceptionala" de koala care traieste in zona devastata de flacari. Pompierii se lupta sa controleze acest incendiu, declansat sambata de un fulger,…

- Instalațiile electrice improvizate le-au pus viețile in pericol in Eveniment / on 25/09/2019 at 11:39 / Instalațiile electrice improvizate au provocat, in ultimele doua zile, doua incendii ce se manifestau la locuințele și anexele unor cetațeni din localitațile Stejaru și Buzescu, pentru lichidarea…