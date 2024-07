Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este o noutate faptul ca CNE Cernavoda este o societate de stat transformata intr-o mare familie, unde numeroși șefi, mari și mici, au soțiile angajate, fiindu-le colege de munca și subalterne… sau invers. Situația nu s-a schimbat deloc in 2024, poate doar cu un plus la salariu pentru șefi și…

- Sorin Grindeanu a vorbit marți seara, in exclusivitate la Digi24, despre protestul piloților de la TAROM care au refuzat sa zboare luni, și despre situația economica a companiei. Ministrul Transporturilor a spus ca „modalitatea” in care piloții au recurs la acest gest „arata lipsa de respect fața de…

- Europarlamentarul Rares Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL, susține ca George Tuța a caștigat alegerile la Sectorul 1 și califica situația de la Biroul electoral de sector ca fiind una extrem de grava. Rareș Bogdan acuza ca cineva parca vrea sa-i aduca pe oamenii aflati acolo „la exasperare”, adaugand…

- Marti, ChatGPT a fost indisponibil in mai multe randuri, iar unele dintre acestea au coincis cu indisponibilitatea altor doi chatboti cunoscuti, Perplexity si Claude. Nu doar ca a intampinat probleme in mai multe randuri, dar perioadele in care ChatGPT a fost indisponibil au durat si mai mult. Claude…

- Liderul sindicatului lucratorilor din sistemul de sanatate din Mozambic a declarat ca oamenii mor in timp ce personalul medical isi continua greva, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Peste 50.

- Presedintele ucrainean s-a referit, in discursul sau video de sambata seara, la situatia din Harkov, unde Ministerul Apararii de la Moscova sustine ca fortele ruse ar fi preluat controlul in cinci sate, insa Volodimir Zelenski sustine ca trupele ucrainene, care primesc intariri, desfasoara acolo de…

- Maestrul Florin Piersic a fost operat de urgența și internat pe secția de Terapie Intensiva. Medicii de la Spitalul Foișor din Capitala i-au inlocuit proteza de la genunchi, insa, iau in calcul sa ii amputeze piciorul din cauza infecției cu stafilococ de care sufera.

- Situația de la metroul din București trece de la o extrema la cealalta. Inainte de ”Operațiunea Ranga”, in metrou existau acele chioșcuri unde se vindea aproape orice. Dupa 3 ani, situația a ajuns la polul cu totul opus și toate magazinele au fost demolate. Acest lucru genereaza nervozitate mare in…