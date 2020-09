Situație controversată: Cosmonauții ruși nu vor să se vaccineze Cosmonauții ruși care vor pleca in octombrie spre Stația Spațiala Internaționala (ISS) nu doresc sa se vaccineze, deși Rusia a promovat eficacitatea vaccinului Sputnik-V impotriva Covid-19. Vaccinul a fost dezvoltat in timp record, deși a fost testat oficial doar pe cateva zeci de persoane. In momentul de fața s-a ivit o situație controversata: cosmonautii rusi au declarat ca nu doresc sa se vaccineze cu Sputnik-V, pentru ca a fost testat insuficient, potrivit AFP. “Eu, personal, as spune ca nu ma vaccinez, pentru ca sunt foarte prudent cu privire la aceasta chestiune”, a afirmat Serghei Rijikov,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cosmonautii rusi care vor decola pe 14 octombrie spre Statia Spatiala Internationala au declarat ca nu doresc sa se vaccineze cu singurul vaccin anti-covid disponibil pentru moment, cel produs chiar de Rusia, din cauza faptului ca a fost testat insuficient, scrie Agerpres.

- Cosmonautii rusi care se vor lansa la 14 octombrie spre Statia Spatiala Internationala (ISS) au declarat joi ca nu doresc sa se vaccineze cu singurul vaccin anti-covid disponibil pentru moment, cel produs chiar de Rusia, din cauza faptului ca a fost testat insuficient, transmite AFP. "Eu, personal,…

- In scurt timp Rusia are in vedere sa inregistreze al doilea vaccin anti-coronavirus. Asta in condițiile in care, la inceputul lunii august, țara a anunțat ca a dezvoltat primul vaccin impotriva virusului gripal. Intenția Rusiei este ca cel de-al doilea vaccin sa fie inregistrat pana la data de 15 octombrie,…

- Autoritațile de la Moscova au anunțat ca au inceput testarea vaccinului rus impotriva coronavirusului pe 40.000 de locuitori ai capitalei, etapa finala de testare a acestui vaccin anunțata in august. Viceprimarul Moscovei, Anastasia Rakova, a declarat ca este o zi importanta nu numai pentru oraș, ci…

- Autoritațile de la Moscova au anunțat ca au inceput testarea vaccinului rus impotriva coronavirusului pe 40.000 de locuitori ai capitalei, etapa finala de testare a acestui vaccin anunțata in august. Viceprimarul Moscovei, Anastasia Rakova, a declarat ca este o zi importanta nu numai pentru oraș, ci…

- Rusia a lansat o noua faza a testelor clinice ale vaccinului sau impotriva noului coronavirus numit Sputnik V, care vizeaza peste 40 000 de persoane la Moscova, a anuntat miercuri vicepremiera Federației Ruse, Tatiana Golikova, relateaza Reuters. Potrivit Tatianei Golikova, studiile clinice in stadiu…

- Vaccinul rusesc Sputnik V, creat de ruși impotriva coronavirusului, va fi testat in masa pe 40.000 de oameni. Testarea in masa a primului potential vaccin anti-Covid, anuntat de Rusia, pentru a obtine aprobarea de reglementare interna va implica peste 40.000 de persoane, a anuntat, joi, agentia TASS,…

- China anunta brevetarea primului sau vaccin anti-COVID, iar sauditii vor deja sa-l testeze. Vaccinul se afla in faza 3 de testare, iar chinezii spun ca el ar putea fi "produs in masa intr-o perioada scurta de timp. Anunțul vine la scurt timp dupa Moscova a produs deja 15.500 de doze din vaccinul Sputnik-V…