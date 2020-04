Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor publicate de Casa Jurnalistului, pe Facebook, datele oficiale publicate de Grupul de Comunicare Strategica ar ascunde cel puțin 140 de medici infectați din 10 județe."Toata presa a preluat ieri numarul de medici infectați din toata țara, iar noi am pus pe harta datele…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noi decese cauzate de coronavirus. Printre cei care au pierdut lupta cu temuta maladie se numara bolnavi din județele Timiș și Hunedoara. The post Bilanț negru actualizat, noi victime. Mai mulți oameni au murit de coronavirus in vestul țarii appeared first on…

- Inca cinci oameni depistați cu COVID-19 au murit in Romania. Decesele lor sunt confirmate de Grupul de Comunicare Strategica. Numarul persoanelor decedate infectate cu coronavirus ajunge la 220 in Romania. A murit un barbat de 35 de ani din București, internat la Spitalul Colentina, in data de 31 martie,…

- Grupul pentru Comunicare Strategica a transmis cele mai recente date referitoare la cazurile de coronavirus din Romania. Județul Timiș a inregistrat in ultimele 24 de ore zeci de noi cazuri, ajungand la 227 de imbolnaviri. Mai multe de atat sunt doar in ... The post Tot mai mulți oameni din Timiș se…

- Datele despre inca doi pacienți decedați au fost transmise duminica la pranz de Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat de la un camin de batrani din Galați și despre o femeie din Giurgiu.

- Alte 430 de cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore, astfel ca bilantul total al imbolnavirilor a ajuns la 3.613. Grupul de Comunicare Strategica a transmis, sambata, ca numarul total de decese la persoane infectate cu coronavirus este...

- Conform datelor oficiale, publicate de Grupul pentru Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore, in Romania, au fost efectuate 1797 de teste, iar in urma acestora 308 oameni au fost diagnosticați cu noul coronavirus. Este cel mai mare numar raportat in Romania, de la inceputul crizei.Citește…

- Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noile date privind pandemia din țara noastra. Astfel, pana astazi, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 762 de persoane confirmate pozitiv, 79 au fost…