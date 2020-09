Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost prins 473 de procese verbale in urma alegerilor locale de duminica, potrivit șefului Poliției Sectorului 1, comisar-șef Ionuț Dana. Ionuț Dana a mai spus ca barbatul asupra caruia au fost gasite procesele verbale era inscris pe lista electorala a unui partid politic la rubrica de consilieri…

- Conducerea PSD s-a reunit, marți în format restrâns la sediul din Kiseleff pentru a analiza rezultatul scrutinului din 27 septembrie, în special cel din București. La ședința informala se așteapta ca liderii social democrați sa discute și despre eventuale sancțiuni la adresa celor…

- Situații din ce în ce mai ciudate ies la iveala în mai multe secții de votare din Capitala, iar suspiciunea este ca în mai multe secții din diferite sectoare din București raportarile transmise la BEC difera mult fața de realitatea din secții. USR-PLUS acuza ca s-ar fi facut nereguli…

- Soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, a votat, duminica, in Sibiu, la cateva ore dupa ce șeful statului a votat la București. Ea a venit singura la secția de votare. Carmen Iohannis a ajuns la secția de votare din Sibiu in jurul orei 12.30, dupa ce a plecat de la slujba de duminica, din…

- "Am alocat resursele necesare, au fost alocate resurse suplimentare la rectificarea bugetara, pentru tablete. Aici, au fost și sunt niște discuții despre licitații. O parte dintre tablete, cateva loturi, vor fi livrate acum, nu sunt toate livrate. Anul trecut, au fost cumparate 200.000 de tablete…

- Florin Mototolea, zis Emi Pian, unui dintre capii clanului Duduianu din Capitala, a fost omorat in noaptea de luni spre marți, in Sectorul 6, de un membru al clanului Rinu, o grupare care acționeaza in zona podului Colentina, din Sectorul 2 al Capitalei, au dezvaluit sursele Bugetul.ro.Inițial…

- O situație ciudata se intalnește in Sectorul 4 al Capitalei, acolo unde au fost amenajate mai multe parcari și date in folosința cu titlu gratuit, insa sunt distruse frecvent de catre șoferi.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 100: Imbecililor! Nu Firea nu va da apa calda!…