Stiri pe aceeasi tema

- Dupa succesul obținut impotriva celor de la Newcastle (1-0), Pep Guardiola, antrenorul celor de la Manchester City, a mers la Barcelona unde a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgența.

- Neymar (31 de ani), starul transferat de Al-Hilal de la PSG cu 90 de milioane de euro, nu a contat in etapa a doua din Arabia Saudita. Antrenorul Jorge Jesus a anunțat ca are o mica problema și nu a vrut sa-l forțeze. Neymar a avut parte de o prezentare fabuloasa la Al-Hilal, dar deocamdata e un star…

- Belgianul Thibaut Courtois, portarul echipei spaniole de fotbal Real Madrid, a fost operat, joi, la ligamentul incrucisat anterior de la genunchiul stang, dupa ce a suferit o ruptura ligamentara in urma cu cateva zile la un antrenament, informeaza agentia EFE.Potrivit clubului madrilen, interventia…

- Arda Guler, tanarul fotbalist turc al lui Real Madrid, a fost operat cu succes dupa ce a suferit o leziune a meniscului interior de la genunchiul drept, a anuntat luni clubul sau, citat de AFP.Guler "a suferit astazi o artroscopie a genunchiului drept sub supravegherea serviciilor medicale ale lui…

- Real Madrid a incasat o lovitura teribila! Thibaut Courtois, titularul incontestabil din poarta „Los Blancos” și unul dintre oamenii determinanți in succesele din anii precedenți, a suferit o ruptura de ligamente incurcișate la genuchi. Va lipsi mai bine de jumatate de an de pe gazon, o veste cum nu…

- Turcul Arda Guler, cumparat de Real Madrid cu 20 de milioane de euro de la Fenerbahce, a suferit o ruptura parțiala a meniscului intern la genunchiul drept și va fi indisponibil minimum trei luni. De-abia mutat de la Fenerbahce la Real Madrid, pentru 20 de milioane de euro suma fixa (plus 10 milioane…

- AC Milan si Monza anunta, joi, crearea "Trofeului Silvio Berlusconi" ("Trofeul Silvio Berlusconi"), un meci amical pe care cele doua echipe care au fost conduse de fostul premier il vor disputa in fiecare an, prima editie fiind programata la 8 august.Meciul din acest an va avea loc pe stadionul U-Power…

- Ultimul mare talent al fotbalului turc, Arda Guler (18 ani) ajunge la Real Madrid, care il cumpara de la Fenerbahce cu 20 de milioane de euro, plus 20% dintr-un viitor transfer. Viitorul lui Arda Guler, marele talent al lui Fenerbahce, a fost decis, anunța și presa de la Istanbul, și cea de la Madrid.…