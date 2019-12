Situație bizară în Constanța! Trecere de pietoni inteligentă, stricată la o lună de la inaugurare La doar o luna de la inaugurare, o trecere de pietoni pilot din Constanța a fost distrusa de traficul intens, iar ledurile luminoase au fost desprinse de pe asfalt. Inaugurata la inceputul lunii noiembrie, trecerea de pietoni de pe cel mai important bulevard al Constanței, un loc cu trafic auto intens și cu risc ridicat de accidente rutiere, a cedat sub presiunea pneurilor autoturismelor. Aceasta a fost prima trecere de pietoni smart din oraș, una prevazuta cu leduri care se aprindeau in momentul in care pietonii se pregateau sa o traverseze. Citește și: Avertizare meteo… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

