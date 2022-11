Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au lansat sute de tiruri de artilerie in estul Ucrainei, susține Volodimir Zelenski. Acolo se duc cele mai grele lupte. Dupa ce și-au retras forțele din Herson, rușii s-au concentrat pe intarirea prezenței in Donețk și Lugansk. In total, de la inceputul razboiului, Rusia a tras asupra orașelor…

- Forțele ruse au lansat duminica aproape 400 de lovituri in estul Ucrainei, in cadrul unei campanii de tiruri de artilerie, a declarat președintele Zelenski, duminica. "Cele mai aprige batalii, ca și pana acum, sunt in regiunea Donețk.

- Ucraina a anuntat joi ca a eliberat in decurs de o luna mai mult de 400 de kilometri patrati din teritoriile ocupate de Rusia in sudul acestei tari, trupele ruse confruntandu-se cu o contraofensiva ucraineana, informeaza AFP. "Fortele armate ale Ucrainei au eliberat peste 400 de kilometri patrati din…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat miercuri, 5 octombrie, legea care oficializeaza anexarea a patru regiuni din Ucraina, a relatat agentia oficiala de presa TASS. Anexarea vizeaza regiunile ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, ce reprezinta in jur de 18% din teritoriul recunoscut…

- Soldatii ucraineni au ‘intrat’ in orasul Liman, important nord feroviar din estul Ucrainei, care se afla sub controlul trupelor Moscovei, a afirmat sambata Ministerul Apararii ucrainean, transmite AFP. ‘Fortele de asalt aeriene ucrainene intra in Liman, in regiunea Donetk’, a indicat pe Twitter ministerul.…

- Discursul ținut miercuri dimineața de președintele rus Vladimir Putin a aratat mai multe slabiciuni pe care liderul de la Kremlin probabil ar vrea sa le ascunda atat fața de ruși, cat și de ucraineni și aliații lor din Occident. Generalul australian in retragere Mick Ryan, un absolvent al Facultații…

- Miscarea tineretului prodemocratie din Rusia „Vesna” a lansat miercuri un apel la organizarea in aceeasi zi a unui protest pe intregul teritoriu al Federatiei Ruse impotriva mobilizarii militare partiale decretate anterior de catre presedintele Vladimir Putin, relateaza publicatia independenta rusa…

- Dupa ce vineri seara a aparut informația ca ucrainenii se apropie de Kupyansk, sambata dimineața s-a aflat ca acest important nod logistic pentru armata lui Vladimir Putin era deja cucerit de trupele Kievului, potrivit HotNews.Dupa cateva ore a aparut și informația ca alte doua orașe importante, aflate…