Situație alarmantă: Studiul care arată că școala online nu a fost ce trebuia Aproape trei sferturi dintre elevi considera ca din punct de vedere calitativ cursurile online din perioada pandemiei nu au fost la fel de eficiente ca cele fata in fata. Oboseala si calitatea transmisiunii sunt principalele probleme cu care s-au confruntat copiii – reiese dintr-un studiu realizat de Consiliul Național al Elevilor. 43% dintre elevi au reclamat modul de predare, iar 23% s-au plans de imposibilitatea de a se exprima – in timpul cursurilor online. La consultare au participat 11.000 de elevi Iata ce a declarat președintele Consiliul Național al Elevilor, Silviu Morcan, pentru Europa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul an școlar bate la ușa. Masurile impuse pentru noul an școlar cuprind, din nou, inclusiv varianta cursurilor online. ”Școala online a fost un dezastru. Aceste masuri le ia elevilor dreptul la educație” a declarat Bogdan Ivan. Noul an școlar va incepe pe 13 septembrie. Autoritațile au anunțat ca…

- O consultare desfasurata de Consiliul National al Elevilor (CNE) in randul a peste 11.000 de respondenti releva ca pentru 74,5% dintre acestia scoala online a avut o calitate inferioara celei desfasurate cu prezenta fizica.

- O consultare desfasurata de Consiliul National al Elevilor (CNE) in randul a peste 11.000 de respondenti releva ca pentru 74,5% dintre acestia scoala online a avut o calitate inferioara celei desfasurate cu prezenta fizica. Conform unui comunicat al CNE, rezultatele consultarilor, dar si un raport cu…

- „In urma cu cateva zile, Consiliul National al Elevilor, unica structura de reprezentare a elevilor din Romania, a lansat o consultare referitoare la pierderile pe plan educational resimtite dupa pandemie, la care au participat peste 11.000 de respondenti. In urma centralizarii rezultatelor, reprezentantii…

- Tornada din Cehia , in urma careia 150 de oameni au fost raniți, iar sute de case au fost avariate este un fenomen rar și extrem pentru Europa. „Fiind situata in zona centrala a Europei, Cehia are o frecvența mai mare a tornadeloe, aici fiind inregistrate astfel de fenomene de pe la 1800. Tornada de…

- Invațamantul oline, care a devenit o obligație pentru mulți elevi pe timpul pandemiei, are asupra educației un efect similar vacanței de vara, iar randamentul și competențele elevilor nu progreseaza prin aceasta metoda de studiu, arata un studiu efectuat de Universitatea Goethe din Frankfurt, potrivit…

- Cifrele despre revenirea la normalul pe care lumea il stia inainte de pandemie au inceput sa apara si in statistica eJobs, liderul pietei locale de recrutare online, care a consemnat luna trecuta peste 33.000 de joburi noi, in crestere cu 23% fata de aprilie, arata Mediafax. ”Vedem o intensificare…