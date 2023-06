Stiri pe aceeasi tema

- Numarul consumatorilor de droguri a crescut puternic la nivel mondial in deceniul 2011-2021, arata cele mai recente date publicate de Biroul ONU pentru Droguri si Criminalitate (UNODC), transmit agențiile DPA si Reuters.

- Președintele Chinei Xi Jinping se va intalni vineri la Beijing cu Bill Gates, a anunțat presa de stat chineza, citata de Reuters, informeaza Mediafax.Intalnirea va fi prima pe care Xi Jinping o va avea cu un antreprenor strain in ultimii ani. El nu a mai calatorit in strainatate timp de aproape trei…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, s-a referit la tragedia din Serbia, unde un elev a intrat cu o arma in scoala si a impuscat mai multi colegi si un profesor, el afirmand ca structurile MAI au obligatia sa traga concluzii din acest incident. Bode spune ca, totusi, Romania este o tara sigura, iar acest…

- Numarul cazurilor penale de violenta domestica inregistrate in primele trei luni ale anului este de 13.307, mai mare cu 5.6% comparativ cu perioada similara din 2022, in 60% din cazuri fiind vorba despre lovire sau alte violente. Referitor la nerespectarea ordinului de protectie, au fost sesizate 1.009…

- Catalin Țone, expert antidrog, considera ca Romania se afla in prezent la cel mai mare nivel de consum de droguri din istorie. El a spus joi, la Interviurile Digi24, ca in țara noastra exista 300 de agenți antidrog, care nu pot gestiona in același timp prevenirea și combaterea traficului de droguri…

- Programul Tomata, proiectul de suflet al ministrului Agriculturii Petre Daea, a adus, in 2022, un plus de 138.000 de tone la producția interna (22%), comparativ cu 2016, anul premergator lansarii ajutorului de minimis pentru producția de legume in spații protejate, un nivel care depașește volumul importurilor.…

- Romania ascunde gunoiul sub preș. Suntem țara de producție, desfacere și consum de droguri, nu doar de tranzit. Aceasta concluzie vine de la firul ierbii: psihoterapeuți, toxicologi, medici ATI, medici de familie, parinți, prieteni, copii mai mici sau mai mari, și nu de la instituțiile respons ...

- Aprovizionarea mondiala cu droguri, in special cocaina provine „practic in intregime” din America de Sud. Liderii provin din trei țari – Bolivia, Columbia și Peru, potrivit raportului „ Global report on Cocaine 2023 – Local dynamics, global challenges ”, publicat in martie de Biroul Organizației Națiunilor…