Situatie alarmanta! Incidenta cazurilor de Covid-19 la nivelul municipiului Constanta a trecut pragul de 30 la mie

Incidenta in municipiul Constanta a trecut astazi 5 februarie 2022 pragul de 30 de cazuri la mia de locuitoriPotrivit datelor furnizate de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta, sambata, 5 februarie 2022, incidenta raspandirii COVID 19 in municipiul Constanta este de 30,74 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ieri, cand a fost de 29,73.In ceea ce priveste judetul Constanta, datele actualizate astazi arata o incidenta de 21,3 fata de ieri, incidenta era de 20 ...