Situație alarmantă în România. Nerespectarea ordinelor de protecţie, în creștere. Două arestări la sute de infracțiuni Numarul cazurilor penale de violenta domestica inregistrate in primele trei luni ale anului este de 13.307, mai mare cu 5.6% comparativ cu perioada similara din 2022, in 60% din cazuri fiind vorba despre lovire sau alte violente. Referitor la nerespectarea ordinului de protectie, au fost sesizate 1.009 infractiuni, cu 32% mai multe fata de perioada […] The post Situație alarmanta in Romania. Nerespectarea ordinelor de protectie, in creștere. Doua arestari la sute de infracțiuni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

