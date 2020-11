Situație alarmantă în județul Olt: Un oraș a rămas fără medici Intr-un oraș din județul Olt situația este alarmanta. In orașul Potcoava nu mai exista niciun medic. Unul din ei a murit infectat cu coronavirus, iar celalalt se afla internat in spital, fiind diagnosticat cu Covid-19 Este vorba despre o femeie in varsta de 65 de ani, medic de familie in orașul Potcoava, care a murit, marți, in București, infectata cu coronavirus. Celalalt medic de familie din Potcoava este internat in spital, avand tot coronavirus. Asitenta cabinetului medical se afla in izolare. Dispensarul din Potcoava a ramas astfel fara cadre medicale. „Nu este nici un medic, avem mare nevoie.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un medic de familie din orașul Potcoava a murit dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Femeia in varsta de 65 de ani a murit la un spital din București. Celalalt medic de familie din Potcoava este internat in spital, avand tot coronavirus, prin urmare orașul a ramas fara medici.

