- Zece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. O sumedenie de noi cazuri au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

- Nu mai puțin de 10 orase din nordul Italiei, mai exact din provincia Lombardia, au intrat in carantina din cauza coronavirusului, potrivit RT. Autoritatile locale au inchis intreprinderile, magazinele si scolile, iar 42 de meciuri de fotbal din ligile inferioare au fost...

- La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul, primele cazuri cunoscute de transmitere locala a noului coronavirus, oficialii italieni au anuntat alte opt cazuri, printre care si cinci lucratori sanitari, potrivit Agerpres. Agentia de stiri ANSA a anuntat ca doua persoane…

- Autoritațile de sanatate din China au raportat ca 98 de persoane au murit din cauza coronavirusului, luni. Numarul oficial al deceselor, la nivel gobal, din cauza COVID-19 a ajuns la 1.873, transmite Mediafax. Autoritatea de Sanatate din Hubei a raportat ca 93 de persoane au murit, luni, din cauza coronavirusului…

- Sunt vesti tot mai alarmante despre coronavirus numit de acum Covid-19. In ultimele zile, in China au murit, in medie, 100 de oameni la fiecare 24 de ore. Bilanțul negru al deceselor a ajuns astfel la 1112, iar numarul imbolnavirilor a depașit 46.000.

- 26 de oameni au murit și peste 800 s-au imbolnavit in China. 13 cazuri au fost depistate pana acum și in alte țari din Asia, 5 persoane care ar putea fi infectate sunt sub monitorizare in Scoția și o alta, in Irlanda de Nord. Pentru prima data de la descoperirea virusului, a murit un pacient The post…