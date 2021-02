Tulpina britanica a Covid-19 s-a raspandit rapid pe teritoriul Franței. In prezent, jumatate dintre noile cazuri de infectari cu coronavirus sunt ale unor pacienți care s-au imbolnavit cu mutația din Regatul Unit. Premierul francez Jean Casteaux susține ca, in urma cu o saptamana, noua tulpina reprezenta mai putin de 40% din noile cazuri in Franta. Conform Agerpres , din cauza acestei situații autoritațile franceze iau in calcul posibilitatea ca, din martie, sa fie impus lockdown-ul de week-end in capitala Paris și in alte 19 regiuni. Șeful Guvernului este de parere ca la ora actuala nu se impune…