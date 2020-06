Situație alarmantă în Brașov. Numărul cazurilor de coronavirus a explodat după relaxarea restricțiilor Specialistii subliniaza faptul ca noi toti putem contribui la limitarea raspandirii infectiei COVID 19, daca respectam regulile de distantare fizica si purtam masca de unica folosinta, iar autoritatile chiar fac un apel sa fim cat se poate de precauti. Dupa 36 de zile Romania a inregistrat 320 de cazuri noi de infectie COVID-19 in doar 24 de ore. Un numar atat de mare a mai fost raportat pe 9 mai. O situatie alarmanta este in judetul Brasov, unde numarul imbolnavirilor a crescut accelerat. Un sfert dintre cazuri s-au inregistrat numai in ultimele doua saptamani, adica dupa relaxarea restrictiilor.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

