Situație absurdă: Românii ignorați de Guvern care nu pot beneficia de prețuri plafonate la energie electrică In gospodariile in care locuiesc mai multe familii, iar consumul de curent este masurat de un singur contor al furnizorului de energie, plafonarea nu va putea fi aplicata. Furnizorul de energie nu are baza legala pentru a imparți consumul pentru fiecare familie in parte, chiar daca acestea au instalate separat aparate de masurare a energiei electrice dupa contorul principal. In aceeași situație se afla și familiile care locuiesc in blocuri neterminate, care sunt alimentate cu energie electrica pe sistemul ”organizare de șantier”, și dețin un singur contor pentru masurarea consumului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

