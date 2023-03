Stiri pe aceeasi tema

- Costin Ghiocel (29 de ani), capitanul celor de la Oțelul Galați, a fost eliminat in minutul 26 al meciului cu Poli Iași dupa o intrare HORROR, cu talpa pe fața lui Catalin Itu. Prima jumatate de ora a meciului de la Galați a fost plina de evenimente. ...

- Dumbravita a intalnit in ultima etapa a sezonului regulat Otelul Galati, echipa cu jucatori ce au strans sute de meciuri in Liga 1, exemple fiind Fatai sau Neagu. Cu toate ca oaspetii au venit doar la victorie, pentru a incepe play-off-ul de cat mai sus, Dumbravita a facut un meci bun si a reusit un…

- Capitanul echipei CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca el si colegii sai sunt increzatori inaintea meciului retur cu Lazio Roma, din Conference League, si vor da totul pentru calificarea in faza urmatoare a competitiei. Fii la curent cu cele mai noi…

- 23 februarie este ziua Z pentru Gloria. Joi, la Buzau vine Brașovul lui Dan Alexa, echipa care-și propune, de asemenea, accederea in play-off. Partida este programata de la ora 17.00, iar costul unui bilet este de 15 lei. Trei etape au mai ramas de disputat din sezonul regulat al acestei ediții a Ligii…

- Clubul Wasps a fost autorizat sa evolueze in liga secunda a campionatului al Angliei, a anuntat Federatia engleza de rugby (RFU), nu insa si Worcester Warriors, un alt club in criza, care va incerca sa reporneasca din al patrulea esalon national, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Un adevarat monument…

- CSA Steaua și Progresul Spartac se infrunta in aceste momente intr-un meci amical in Complexul Ghencea. Partida a inceput la ora 12:00, pe ninsoare. GSP.ro transmite toate informațiile de la fața locului. LIVE » 0-0 in CSA Steaua - Progresul Spartac, amical in Ghencea Meciul a inceput la ora 12:00 și…

- Voleibaliștii de la SCMU Craiova au parte de un inceput de an 2023 perfect. Trupa alb-albastra a caștigat, sambata seara, duelul de la Constanța, cu CSM, scor 3-0 (25-22, 25-20, 25-23), la capatul unui meci in care echipa mai valoroasa și-a spus cuvantul fix in momentele importante ale meciului. Partida…