- Romanii din diaspora au aratat o mobilizare exemplara la urne inca din prima zi de votare la alegerile prezidențiale și peste 80.000 de alegatori și-au exprimat dreptul de vot pana sambata dimineața. Potrivit datelor centralizate ale Biroului Electoral Central, cea mai buna mobilizare a fost in Marea…

- In toate aceste trei tari a fost depasit pragul de 10.000 de votanti pana vineri la inchiderea urnelor. Tot peste zece mii de romani au votat si in Spania. Topul tarilor cu cei mai multi votanti din diaspora in prima zi a prezidentialelor: Marea Britanie – 14.800 de votanti Italia – 13.500 de votanti…

- Primii romani din diaspora care au votat la alegerile prezidentiale din 2019 au fost cei din Auckland, Noua Zeelanda. Libertatea l-a gasit pe primul roman, arhitecta Madalina Ghibuși. Romanii din diaspora voteaza la alegerile prezidentiale 2019, in premiera, timp de trei zile, de vineri, 8 noiembrie,…

- Procesul de votare pentru primul tur al alegerilor prezidențiale este in plina desfașurare in strainatate. 28.712 alegatori au votat pana vineri, 8 noiembrie 2019, ora 16.00 (ora Romaniei), cei mai mulți in țarile in care sunt comunitați importante de romani - Spania, Italia, Germania, Marea Britanie,…

- O fotografie postata de europarlamentarul USR-PLUS Ramona Strugariu surprinde coada formata de alegatorii romani de la o sectie de vot in Berlin. Si la Roma oamenii au fost nevoiti sa stea la rand pentru a vota. O alegatoare a fost surprinsa dansand de bucurie si dedicandu-i dansul…

- Dan Barna, candidatul Aliantei USR PLUS la Presedintia Romaniei, incepe o caravana in Europa pentru a se intalni cu romanii din diaspora. El va merge in perioada 30 septembrie – 5 octombrie in orase din Germania, Italia, Spania, Marea Britanie si Republica Moldova pentru a se intalni cu comunitatile…

- Ma simt dator sa fac apel la Guvernul Romaniei si la Autoritatea Electorala Permanenta sa aprobe prelungirea termenului de inregistrare a cetatenilor romani din strainatate, atat, pentru votul prin corespondenta, cat si pentru solicitarea infiintarii de sectii de votare. Dupa cum se stie, maine, 11…

- Romanii trimit acasa prin TransferGo in jur de 300-400 de euro lunar, in general o singura data, atunci cand iau salariul. Foarte multi dintre ei fac asta pentru a le asigura un trai decent celor ramasi acasa, insa sunt si situatii in care aleg sa...