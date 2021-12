Stiri pe aceeasi tema

- 14 localitați din Romania au rata de acoperire vaccinala de peste 50%, dintre care 12 sunt comune. Comuna Dumbravița, din județul Timiș, este pe primul loc in topul vaccinarii anti-COVID, cu peste 60%, potrivit datelor publicate luni de autoritați pe pagina oficiala de Facebook a campaniei de imunizare…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a publicat luni situația vaccinarii in Romania pe localitați. Potrivit acestor date, rata de vaccinare in mediul rural este de doar 22.52%, in timp ce in mediul urban este de 38.30%, iar in marile orașe de…

- Potrivit autoritaților, un top al localitaților in funcție de procentul acoperirii vaccinale (peste 50%) ar arata astfel:60.48% – comuna Dumbravița, județul Timiș;57.46% – comuna Salva, județul Bistrița-Nasaud;56.38% – comuna Carcea, județul Dolj;56.33% – comuna Valea Lupului, județul Iași;54.27% –…

- Faptul ca numarul celor care se vaccineaza anti-Covid nu ar trebui sa ne surprinda nicidecum, avand in vedere rata de infectare și restricțiile impuse la momentul actual. Potrivit RoVaccinare, primele 10 localitați, in funcție de procentul acoperirii vaccinale, sunt: 54.50% – comuna Dumbravița, județul…

- Platforma nationala de informare cu privire la vaccinarea impotriva Covid-19 a anuntat topul localitatilor in functie de rata de de vaccinare, asa cum reiese din situatia nationala pana la 5 octombrie. Harta acoperirii vaccinale in functie de judet Conform paginii de Facebook RO Vaccinare, comuna Dumbravita…

- De la inceputul campaniei de vaccinare anti-COVID, Romania a imunizat aproape 5,8 milioane de persoane , iar pe primul loc in topul vaccinarii anti-COVID se afla comuna Dumbravita, judetul Timis, cu un procent de 54,5%, conform datelor publicate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților de…

- O localitate din Alba in TOP 3 pe țara dupa procentul cetațenilor vaccinați. Aproape jumatate din locuitori, imunizați O localitate din Alba in TOP 3 pe țara dupa procentul cetațenilor vaccinați. Aproape jumatate din locuitori, imunizați Comuna Rimetea ocupa locul al treilea pe țara dupa procentul de…

- Cu peste 55% din locuitori vaccinați anti-Covid, comuna Dumbravița din Timiș inregistreaza o rata de infectare foarte mare: 15,9 la mie, conform datelor din data de 7 octombrie. G4Media a descoperit ca situația se repeta in cazul a cinci din primele 10 localitați din topul vaccinarii, in acestea rata…