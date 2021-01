Stiri pe aceeasi tema

- 50 de mii s-au inscris numai in București, unde deja nu mai sunt locuri libere pentru urmatoarele 20 de zile. Coordonatorul campaniei, Valeriu Gheorghița, a explicat la Digi 24, ca aceasta situație reflecta o evoluție existenta la nivel european, ca nu sunt suficiente doze care sa susțina ritmul dorit…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva SAR-CoV-2, a precizat marți ca 272 de doze de vaccin anti-COVID au fost irosite din 27 decembrie și pana in acest moment in țara noastra. ”Au fost 272 de doze pierdute, adica s-a irosit, in medie, o doza de centru. Au fost depașiri…

- In ultimele 24 de ore in Romania s-au vaccinat 18.000 de cadre medicale. Este cel mai mare numar de persoane vaccinate intr-o singura zi de la debutul campaniei de imunizare. Din 27 decembrie 2020, de la debutul campaniei de vaccinare in Romania, au fost imunizate impotriva Covid-19 76.000 de persoane.…

- In cadrul primei etape de vaccinare impotriva COVID-19, in judetul Timis au fost administrate, in ultimele 24 de ore, 912 vaccinuri. De la inceputul campaniei au fost vaccinate in Timis 3.780 de persoane. Situatia campaniei de vaccinare in judetul Timis este urmatoarea: SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ: 0; …

- Primul oficial din Romania care s-a imunizat impotriva Covid-19 este Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Valeriu Gheorghița a fost vaccinat la centrul amenajat in policlinica Spitalului Militar Central din București. Timp de 15 minute de la vaccinare, Valeriu Gheorghița…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița a declarat la Digi24 ca primele vaccinuri impotriva COVID-19 ar putea fi administrate in Romania chiar anul acesta, intre Craciun și Anul Nou. „Daca autorizația va fi eliberata in 23 decembrie, probabil ca intre Craciun și Anul…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva SARS CoV-2, a prezentat vineri, detalii din strategia naționala de vaccinare aprobata de CSAT. Romania iși propune sa vaccineze 60%-70% din populație – in jur de 13 milioane de romani – impotriva COVID-19 in primele…

- Medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID la nivel national, a explicat, miercuri, la Digi24, care sunt criteriile prioritare de care se va tine cont pentru imunizarea in Romania.