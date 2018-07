Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora (06:40), circulatia se desfasoara ingreunat, pe un fir alternativ, pe DN 73 la intrarea in localitatea Bran dinspre Rasnov, judetul Brasov, din cauza unui autocamion ramas imobilizat pe partea carosabila ca urmare a incendiului manifestat la nivelul unei remorci. Sementin in continuare cu circulatia oprita sau ingreunata, din cauza precipitatiilor care au afectat suprafata carosabila, urmatoarele tronsoane de drumuri nationale: Drumuri nationale cu circulatia oprita: – DN 11B, in zonalocalitatii Catrusa…