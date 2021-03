SITUAȚIA TRAFICULUI: Conducătorii auto să manifeste prudență la volan Recomandam conducatorilor auto sa manifeste prudența la volan, sa se asigure si sa semnalizeze inainte de schimbarea direcției de deplasare și sa creasca distanța de siguranța intre vehicule The post SITUAȚIA TRAFICULUI: Conducatorii auto sa manifeste prudența la volan first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Recomandam conducatorilor auto sa se intereseze cu privire la starea carosabilului de pe traseul pe care urmeaza sa-l parcurga și sa aiba autovehiculele echipate corespunzator circulației in condiții de iarna!

Se circula in condițiile unui carosabil umed pe majoritatea arterelor rutiere din țara, insa nu sunt semnalate condiții de ceața

Se inregistreaza acum precipitații sub forma de ninsoare pe autostrazile A1 București – Pitești, A3 București – Ploiești și pe mai multe drumuri naționale din județele Prahova, Dambovița, Olt, Valcea, Dolj, Mehedinți și Gorj

Pe timp de ceața, recomandam conducatorilor auto sa reduca viteza, sa mareasca distanta in mers fata de vehiculele din fața si sa foloseasca corespunzator luminile.

In judetele Constanta si Tulcea, din cauza viscolului si vizibilitatii reduse, este restrictionata circulatia autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone pe DN 22 intre localitatile Lumina si Mihai Viteazu, DN 3 Cobadin Ostrov si pe DN 22A Harsova ndash; Topolog, DN22D Macin ndash; Babadag, DN22 Tulcea…

Numar total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech (incepand cu data de 27 decembrie 2020) - 140.447

Reprezentanții IPJ Alba au transmis lista drumurilor pe care vor fi amplasate miercuri radarele in județul Alba. Polițiștii le cer șoferilor prudența la volan, mai ales in condițiile in care pe carosabil este posibil sa existe zapada sau chiar gheața. Amplasarea radarelor in data de 13 ianuarie 2021…

- Tot in data de 23.12.2020, politistii hunedoreni au efectuat o acțiune pe raza municipiului Hunedoara și o percheziție domiciliara la locuinta unui tanar de 26 de ani, din Hunedoara, banuit de comiterea mai multor infracțiuni de furt calificat (din locuinte), in cursul lunilor noiembrie și decembrie…