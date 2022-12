Situația traficului, ceața își face simțită prezența Situația traficului, ceața iși face simțita prezența, in prima parte a zilei , condiții de ceața, vizibilitatea fiind redusa sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Bacau, Buzau, Gorj, Harghita și Tulcea. Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrazile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și DN [...] The post Situația traficului, ceața iși face simțita prezența first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

