Inca nu este clar cine se va ocupa de testarea elevilor in școli. Tot ce știm este ca incepand de joi, cand elevii revin la cursuri, in unitațile de invațamant vor fi disponibile teste Covid-19 pe baza de saliva. Din acest motiv, Consiliul National al Elevilor cere Ministerului Educatiei sa clarifice situatia privind implicarea cadrelor didactice in procesul de testare rapida.