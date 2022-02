Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa investirea in functie, prefectul de Timis, Mihai Ritivoiu (PSD), a avut discutii cu primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, si cu presedintele Consiliului Judetean, Alin Nica, cu conducerea Colterm, dar si cu conducerea Ministerului Energiei. “Pe langa pretul gazelor naturale…

- Prefectul Mihai Ritivoiu a purtat discutii cu primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, si cu presedintele Consiliului Județean, Alin Nica, cu conducerea Colterm, cu conducerea Ministerului Energiei, avand și o intalnire cu reprezentantii societatii care gestioneaza insolventa Colterm. In dorința…

- Recent instalat in funcție, prefectul Mihai Ritivoiu și-a declarant imediat ca principal obiectiv cautarea de solutii pentru Colterm. In acest scop, a purtat discutii cu primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, si cu presedintele Consiliului Județean, Alin Nica, cu conducerea Colterm, cu conducerea…

- "In Timisoara, din cauza temperaturilor scazute din clase, 13.218 copii din 25 de unitati de invatamant si Palatul Copiilor au activitate suspendata datorita Colterm si invata online. Numarul lor reprezinta peste 25% din totalul elevilor care invata in municipiu", a afirmat seful Inspectoratului Scolar…

- Vineri, la Palatul Administrativ din Timișoara a avut loc instalarea in funcție a noului prefect de Timiș, Mihai Ritivoiu, președintele organizației PSD Timișoara. „Timișorenii se confrunta cu o problema critica, problema Coltermului, se sta in frig in spitale, in școli, in locuințe, oameni bolnavi,…

- Județul Timiș are un nou reprezentant al Guvernului in teritoriu. Mihai Ritivoiu, președintele PSD Timișoara, a fost numit, joi, de Executiv, in funcție, iar vineri a depus juramantul la Palatul Administrativ. La ceremonie au asistat mai mulți colegi de-ai sai din PSD, dar și primarul Timișoarei, Dominic…

- Colegiul Tehnic "Henri Coanda" din Timișoara este una dintre unitațile de invațamant din municipiu in care s-au suspendat cursurile cu prezența fizica din cauza frigului: 9 grade pe hol, 15 in clase!

- Subprefectul Ovidiu Draganescu este abonat al Colterm și a avut luni seara 16°C in locuința. Astfel, reprezentantul Guvernului in teritoriu spune ca „in spitale sau școli e clar ca suntem in fața unui eșec de proporții a administrației orașului”. „Se impune ca in fiecare unitate de invațamant sa aiba…