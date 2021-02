Stiri pe aceeasi tema

- Pacientii de la Matei Bals, transferati la alte spitale din București Intervenție a pompierilor la incendiul de la Institutul Matei Balș din capitala, 29 ianuarie 2021. Foto: Catalin Radu În pavilionul care a luat foc erau peste 100 de pacienți, mulți dintre ei dependenți de oxigen,…

- Foto: Timi Slicaru UPDATERudele pacientilor spun ca era frig in spital si ca au dus aeroterme. UPDATE Un singur pacient transferat de la Matei Balș la Spitalul „Victor Babeș” este in stare grava, declara dr. Simina Florescu, directorul medical de la „Victor Babeș”. Doi au forme medii spre severe de…

- Oamenii sunt disperați, plang și cer informații despre rudele internate și transferate la alte spitale, dupa ce au fost evacuate din cauza incediului izbucnit vineri dimineața, la Pavilionul 5, soldat cu patru victime. Patru pacienți din cei aflați la institutul Matei Balș au ajuns la spitalul Marius…

- Apar tot mai multe situații in care unii membri ai familiei fac COVID-19, iar alții nu, deși locuiesc in aceeași casa. Managerul Institutului „Marius Nasta” din București, Beatrice Mahler, a explicat cum este posibil acest lucru. Au aparut mai multe cazuri ce ridica din nou semne de intrebare in ceea…

- Managerul Spitalului ”Marius Nasta”, din Capitala, Dr. Beatrice Mahler, susține ca sunt multe cazuri in care membrii aceleiași familii nu se imbolnavesc, deși stau in aceeași casa. Principalul motiv este diferența de sistem imunitar, dar exista și persoane macrofagele, care neutralizeaza virusul imediat…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București a atras atenția ca situația in secția COVID a spitalului este tot mai grava și locurile de la Terapie Intensiva se ocupa imediat. In ciuda restricțiilor impuse de autoritați pentru a limita raspandirea noul coronavirus,…

- Situație grava la secția ATI de la Spitalul „Sf. Pantelimon” din București, unde sunt tratați pacienți infectați cu coronavirus. Jumatate din cei opt medici ATI sunt infectați cu Covid-19, iar un altul este in concediu pentru alte probleme medicale, astfel ca de pacienții din cele 33 de paturi de Terapie…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca a luat masuri pentru cresterea capacitatii de tratare a pacientilor infectati cu coronavirus, inclusiv prin includerea a noi spitale care vor deveni spitale de suport COVID, mentionand ca in aceasta saptamana va fi o crestere de cel putin 200 de paturi. "Am…