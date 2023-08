Stiri pe aceeasi tema

- Peste zece zile, Simona Halep ar urma sa primeasca verdictul din partea Tribunalului independent Sports Resolutions de la Londra in cazul de dopaj, la mai bine de opt luni de la suspendare. In cel mai pesimist scenariu, pedeapsa ar fi de opt ani, potrivit infomațiilor vehiculate in presa de specialitate.…

- Fostul mare tenismen Ilie Nastase (76 de ani) a vorbit despre situația Simonei Halep (31 de ani, numarul 50 WTA), jucatoare care a fost audiata zilele trecute la Londra de catre cei de la Sports Resolutions, un for care se ocupa de soluționarea litigiilor in sport. Halep a fost suspendata in toamna…

- Continua declinul in clasamentul WTA pentru Simona Halep (31 de ani), care n-a mai jucat un meci oficial din 29 august 2022, la US Open. Simona Halep este suspendata provizoriu, dupa ce a fost testata pozitiv la Roxadustat. Procesul in cazul de dopaj a fost amanat pentru a treia oara, la cererea Agenției…

- Simona Halep a fost emoționata de mesajul pe care antrenorul ei, Patrick Mouratoglou, l-a publicat dupa apariția noului scandal de dopaj. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o substanța interzisa la US Open 2022.…

- Simona Halep a primit multe mesaje de susținere, dupa noile acuzații de dopaj aduse. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o substanța interzisa la US Open 2022. Jucatoarea noastra a fost informata despre testul pozitiv…

- Presa din strainatate a reacționat, sambata, dupa ce Simona Halep, 31 de ani, fost lider mondial, a fost acuzata de o a doua incalcare a reglementarilor antidoping, pentru nereguli gasite in pașaportul sau biologic, informeaza Spotmedia.ro.„Simona Halep a primit cele mai grave acuzații de dopaj din…

- Ziaristul Cristian Tudor Popescu a reacționat dupa ce Simona Halep a fost acuzata de o a doua incalcare, separata, a reglementarilor antidoping, „pentru nereguli gasite in pașaportul sau biologic”, relateaza Gazeta Sporturilor.„Viitorul ei in tenis suna sumbru”, a notat Cristian Tudor Popescu, care…

- Simona Halep a fost acuzata de a doua incalcare a regulamentului antidoping, din cauza "neregulilor in pasaportul sau biologic". "Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) confirma ca jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost acuzata de incalcare suplimentara si separata a Programului…