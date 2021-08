Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a declarat luni ca situatia securitatii in Afganistan "nu merge in directia corecta'' in timp ce militantii talibani au capturat o a sasea capitala de provincie afgana, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat ca Statele Unite sunt profund…

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene in sprijinul fortelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, in timp ce fortele internationale conduse de SUA isi continua retragerea definitiva din aceasta tara, relateaza Reuters și Agerpres. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, le-a…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat joi ca "nu este inevitabil" ca Afganistanul sa cada în mâinile talibanilor, într-un discurs dedicat retragerii finale a trupelor americane, potrivit AFP."Nu este inevitabil", a spus el ca raspuns la o întrebare…