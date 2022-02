Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Separatiștii sprijiniți de Rusia din estul Ucrainei au acuzat forțele guvernamentale ca au deschis focul asupra teritoriului lor. Kievul a respins acuzațiile și spune ca rebelii sunt cei care au lansat atacuri de artilerie inclusiv asupra unor obi

- Situatia din estul Ucrainei se agraveaza pe zi ce trece. Armata ucraineana acuza separatistii din regiunile Lugansk si Donetk de noi atacuri, lansate inclusiv asupra unei scoli si gradinite.

- Mai multe tiruri cu arme grele au avut loc, joi, in estul Ucrainei, in apropierea zonelor controlate de rebelii sprijiniți de Rusia. O gradinița din localitatea Stanți Lugansk ar fi nimerit sub focul artileriei separatiștilor din Donbas. Reprezentanții Organizației pentru Securitate și Cooperare in…

- Separatiștii sprijiniți de Rusia din estul Ucrainei au acuzat joi forțele guvernamentale ca au deschis focul asupra teritoriului lor de patru ori in ultimele 24 de ore și afirma ca incearca sa stabilesca daca exista morți sau raniți, scrie Reuters.

- Seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kulebo a declarat luni ca nu vor exista niciun fel de concesii in problema integritatii teritoriale a Ucrainei si niciun fel de dialog direct cu liderii separatisti din Donetk si Lugansk, indicand ca acestea sunt doar doua dintre "liniile rosii" ale Kievului privind…

- Principalul reprezentant al separatiștilor pro-ruși din estul Ucrainei a cerut, joi, 27 ianuarie, ca Moscova sa le furnizeze acestora arme pentru a face fața forțelor Kievului, in plina criza ruso-occidentala care amenința sa agraveze acest conflict. „Trebuie sa facem fața dronelor Bayraktar”, a declarat…

- Separatistii sustinuti de Rusia, aflati in estul Ucrainei, au primit masiv armament, in ultimele 24 de ore, incalcand acordul de pace de la Minsk din 2015, au anuntat oficiali militari de la Kiev, citati de Bloomberg. In ultimele 24 de ore, militantii inarmati de Rusia au amplasat 275 de vehicule militare…

- Dupa opt ani in tranșee, militarii ucraineni sunt aproape resemnați cu privire la posibila invazie militara a Rusiei, care ar copleși, cel mai probabil, armata mai mica și mai slab echipata a Ucrainei, scrie New York Times , care a vizitat linia frontului, la granița cu provinciile separatiste susținute…