Stiri pe aceeasi tema

- 41 de persoane se afla in carantina pe un vas de croaziera in Japonia. Persoanele au fost testate pozitiv cu coronavirus, vineri, crescand numarul total de cazuri confirmate la 61, iar mii de pasageri sunt izolati la cabine in timp ce testele continua, potrivit Reuters.

- Alte 41 de persoane aflate pe un vas de croaziera aflat în carantina în Japonia au fost testate pozitiv cu coronavirus, vineri, crescând numarul total de cazuri confirmate la 61, iar mii de pasageri sunt izolati la cabine în timp ce testele continua, anunța Reuters, citat de…

- Alte 41 de persoane aflate pe un vas de croaziera aflat in carantina in Japonia au fost testate pozitiv cu coronavirus, vineri, crescand numarul total de cazuri confirmate la 61, iar mii de pasageri sunt izolati la cabine in timp ce testele continua, potrivit Reuters.Citește și: Traian Basescu…

- Pe o nava de croaziera care se afla in carantina in portul japonez Yokohama se afla și 17 romani. La bordul acesteia s-au depistat mai multe cazuri de infectare cu coronavirus, a informat...

- 17 romani sunt la bordul vasului de croaziera „Diamond Princess” aflat in carantina de luni in largul coastelor Japoniei, dupa ce un pasager debarcat la sfarsitul lui ianuarie in Hong Kong a fost depistat cu coronavirus. Potrivit ultimelor informatii, 20 dintre pasagerii care s-au aflat in contact cu…

- Zece persoane aflate la bordul navei de croaziera Diamond Princes, care este în apropierea portului Yokohama, au fost confirmate ca fiind infectate cu noul tip de coronavirus, informeaza Ministerul japonez al Sanatații. Pasagerii și membri echipajului se afla în continuare la…

- Alerta maxima in Japonia. Din cauza coronavirusului, nava de croaziera ”Diamond Princess” cu 3.711 de persoane la bord, a intrat in carantina, langa Tokyo.Aceasta masura extrema a fost luata de catre autoritațile nipone, dupa ce un pasager care a debarcat dupa aceasta nava in Hong Kong a fost depistat…

- Primele doua cazuri de persoane infectate cu noul tip de coronavirus au fost confirmate in Marea Britanie, au informat vineri serviciile medicale britanice, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.Pacienții, care fac parte din aceeași familie, sunt tratați de Serviciul Național al…