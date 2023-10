Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a invadat Ucraina, Putin se arata indurerat de razboiul din Israel: 'Urmarim cu neliniște și cu durere in suflet situația tragica din Țara Sfanta'Noua spirala a conflictului palestiniano-israelian a facut deja mii de victime - a declarat președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, in cadrul…

- Forțele ucrainene inregistreaza unele progrese atat in estul, cat și in sudul tarii, au declarat luni oficiali militari. Informatiile din Rusia despre lupte subliniaza ca forțele Moscovei au respins atacurile ucrainene in apropierea orașului Bahmut și au provocat pierderi grele in loviturile asupra…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a treia zi. Luptatorii palestinieni au anunțat ca au lansat rachete asupra orașului israelian Așkelon și ca au vizat Aeroportul Internațional Ben Gurion de langa Tel Aviv. La randul sau, Israelul a afirmat ca a lovit noaptea trecuta…

- Fortele aeriene ucrainene au doborat 16 din cele 20 de drone Shahed de fabricatie iraniana lansate de Rusia in timpul noptii de joi spre vineri in cel de-al cincilea atac din aceasta saptamana asupra regiunii Odesa.

- In noaptea de duminica spre luni, cand Rusia a atacat portul ucrainean Reni din regiunea Odesa, locuitorii din orașul romanesc Galați au raportat “sunete infernale”. Localnicii au auzit 4-5 explozii și, de asemenea, au simțit vibrații asemanatoare unui cutremur. “In aceasta seara, dupa ora 02.00, s-au…

- Patru angajați ai școlii au fost uciși și alte patru persoane au fost ranite, miercuri, intr-un atac rusesc asupra unei școli din orașul Romni, din nord-estul Ucrainei, a declarat ministrul de interne, Ihor Klimenko, citat de Reuters. El a publicat pe Telegram mai multe imagini cu urmarile atacului…

- Ministerul Apararii Nationale anunta ca a intarit masurile de vigilenta si monitorizeaza in permanenta spatiul national terestru, maritim si aerian, in cooperare cu structurile NATO, dupa atacurile cu drone impotriva porturilor Ismail si Reni. De asemenea, structurile Ministerului Apararii Nationale…

- “Peste 60 de persoane au fost ranite in incendiul din Mahacikala (capitala Daghestanului – n.r.), iar 12 dintre ele au murit”, a anuntat Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta pe Telegram, relateaza AFP preluat de Agerpres. Incendiul s-a intins pe aproximativ 600 de metri patrati, pentru stingerea…