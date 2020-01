Stiri pe aceeasi tema

- Ce soluții au gasit vecinii unguri, pentru creșterea natalitații. Tratamente de fertilitate gratuite și scutiri de impozite pentru femei Clinicile publice din Ungaria vor oferi gratuit tratamente pentru a favoriza fertilitatea, pentru a incetini declinul demografic al Ungariei, a anuntat joi premierul…

- Vicepresedinta Comisiei Europene responsabila cu statul de drept, Vera Jourova, i-a atentionat pe liderii polonezi in legatura cu un proiect de lege menit sa-i sanctioneze pe judecatorii ce contesta reformele controversate in curs, informeaza AFP si dpa. Comisarul ceh le-a trimis o scrisoare…

- Noua lege propusa de partidul polonez de guvernamant Lege si Justitie (PiS), care cuprinde masuri disciplinare impotriva magistratilor ce se impotrivesc reformelor in justitie, poate duce pe termen lung la iesirea Poloniei din Uniunea Europeana, ca urmare a agravarii confruntarii dintre Bruxelles si…

- Negociatorii Parlamentului European și ai celor 28 de țari ale UE au ajuns joi dimineața la un preacord pentru reformarea condițiilor de munca ale șoferilor de tir, un dosar ultrasensibil marcat de opoziția dintre Est și Vest, scrie AFP. „Am ajuns la un acord preliminar”, a scris pe Twitter, fara a…

- Statele din Europa Centrala care nu respecta statul de drept vor ramâne în urma în cursa pentru atragerea de investitori straini, riscând afectarea cresterii economice, avertizeaza economistul sef al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Beata Javorcik, care…

- In perioada de varf a crizei migrantilor din 2015, Uniunea Europeana a convenit un program temporar privind relocarea de urgenta a unor refugiati din Italia si Grecia. Fiecarui stat membru i-a fost alocat o cota de solicitanti de azil, dintre care multi proveneau din Siria, tara devastata…

- Primarii proeuropeni din Budapesta si Varsovia, proveniti din randurile opozitiilor din tarile lor, au in vedere o alianta in fata conservatorilor la putere in Ungaria si in Polonia, initativa pe care sa o propuna si Bratislavei si Pragai si sa o faca cunoscuta la Bruxelles, transmite AFP, potrivit…

