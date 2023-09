În comuna Bocșa se respiră aer tot mai curat

Primăria Bocșa a acceptat invitația de a face parte din proiectului național „Ziua de Curățenie Națională 2023” al Asociației „Let’s Do It, Romania!”, sub îndrumarea coordonatorului județean Corina Țurcaș. În data de 16 septembrie, toți angajații primăriei au luat parte la această acțiune, înarmați cu mânuși,… [citeste mai departe]