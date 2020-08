Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu al COVID-19, bazat pe date dintr-o aplicatie de urmarire a simptomelor persoanelor bolnave, a stabilit ca exista sase „tipuri” distincte de boala in functie de diferitele simptome pe care le au pacientii.Descoperirea ar putea deschide noi posibilitati pentru modul in care medicii…

- 300 cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost confirmate astazi in tara noastra, dintre care 12 in Transnistria. Astfel, bilantul imbolnavirilor a ajuns la 20 794 in Republica Moldova.

- "In ultimele 3 saptamani, in tara noastra s-a inregistrat o diminuare constanta a numarului de cazuri confirmate cu infectia COVID-19. Din pacate, nu se observa acelasi lucru la nivel regional si international, unde se stabilesc antirecorduri de la o zi la alta. Inevitabil, pandemia continua sa…

- CHIȘINAU, 30 iun – Sputnik. Concursul Premiul Național se va desfașura și in acest an. Despre aceasta a anunțat premierul Ion Chicu in cadrul ședinței online a Comisiei pentru decernarea Premiului Național. © Sputnik / Miroslav Rotari PDM propune ca Premiul Național de Stat sa fie oferit medicilor…

- Pana la ora actuala, in Republica Moldova au fost confirmate 11.740 cazuri de infecție cu noul Coronavirus, dintre care 1.097 in Transnistria.In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului COVID-19 din Chișinau, au fost internate 43 persoane cu suspecție la COVID-19.

- Inca sapte moldoveni au fost rapusi de COVID-19. Astfel, bilantul desecelor in tara noastra a ajuns la 382.In total, in Republica Moldova sunt inregistrate 10.727 cazuri de imbolnaviri cu COVID-19, pana acum fiind vindecati 6.229 de pacienti.

- Situatia sa continua sa se agraveze si in Republica Moldova, insa in ciuda numarului record de imbolnaviri, autoritatile vor sa renunte la restrictii pentru a relansa economia. Colega RRA, de la Radio Chisinau, Natalia Zaharescu, are detalii: Reporter: Cu 296 de persoane infectate in ultimele 24 de…

- Situatia s-a agravat in Republica Moldova, care a ajuns pe locul 11 in Europa din punct de vedere al numarului de cazuri noi, depasind si Romania, in ciuda faptului ca are o populatie de cateva ori mai mica. Ieri, in Republica Moldova au fost inregistrate 188 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus,…