Situaţia plăţilor din sănătate a fost deblocată Guvernul a suplimentat bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate cu peste 2 miliarde si jumatate de lei, necesari pentru continuarea derularii programelor nationale de sanatate, finantarea medicilor de familie si pentru decontarea retetelor. Tot in sedinta de azi Executivul a majorat valoarea salariului minim pe economie. Salariul minim pe economie va crește [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

