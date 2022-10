Stiri pe aceeasi tema

- Alina Gorghiu, presedintele interimar al Senatului, si-a exprimat convingerea ca Ministerul Muncii va elabora in scurt timp un proiect de act normativ prin care „va fi reglata” situatia pensiilor speciale, fara de care Romania „nu isi va lua” banii din PNRR, scrie Agerpres. „Suntem pe ultima suta de…

- Banca Mondiala și Ministerul Muncii au finalizat propunerile privind reforma pensiilor, jalon din PNRR care trebuie adoptat pana la finalul anului. Propunerile fac referire și la pensiile speciale. Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca a primit in cursul diminetii de luni raportul de la Banca…

- Banca Mondiala propune Guvernului sa pastreze pensiile militare in forma actuala, in cadrul reformei pensiilor speciale, motivand acest lucru prin faptul ca o propunere de scadere a benefiicilor ar putea declanșa un exod al cadrelor militare, intr-un moment in care exista o zona de razboi aproape…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a prezentat luni, la Parlament, solutiile Bancii Mondiale pentru indeplinirea jalonului din PNRR privind pensiile. Banca Mondiala a propus cele trei solutii de reforma a sistemului de pensii din calitatea sa de consultant oficial al Ministerului Muncii. Solutiile BM,…

- Pensiile speciale, inclusiv cele militare, ar urma sa fie impozitate, iar valoarea lor sa fie semnificativ redusa. Potrivit unor surse politice, acestea ar putea fi limitate la 65% din veniturile salariale pe ultimul an de activitate. Statul plateste lunar aproape 10.000 de pensii speciale. Cea mai…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat luni, la Parlament, ca, din cauza ca ”unii au scris in PNRR termene care din punct de vedere juridic nu exista in Romania, si anume pensii speciale”, s-a spus foarte clar ca si pensiile militare intra acolo si asta este interpretarea Comisiei Europene.Ministrul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca a primit in cursul diminetii de luni raportul de la Banca Mondiala cu cerintele din PNRR, conform contractului cu aceasta institutie, pensiile militare fiind cuprinse intr-un jalon. „Dupa cum stiti, avem un contract in derulare cu Banca Mondiala pentru a…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a prezentat luni, la Parlament, solutiile Bancii Mondiale pentru indeplinirea jalonului din PNRR privind pensiile: Sa aiba parte de contributivitate, sa aiba un stagiu minim si sa nu mai fie nicio pensie care sa depaseasca venitul din timpul serviciului. El a mai spus…