Doar Capitala și alte trei județe se mai afla in „zona roșie”, din cauza cazurilor de coronavirus la mia de locuitori ( peste 3). Astfel, Bucureștiul are o incidența de 3,85, urmat de județul Ilfov cu 4,65, Timiș cu 3,36 și Clujul cu 3,85. Județele Brașov și Constanța au ieșit, de la ultima raportare și pana acum, din ”zona roșie”. Un numar de 19 județe sunt in ”zona verde”, adica au o rata de infectare cu Sars-Cov-2, in ultimele 14 zile, la mia de locuitori, mai mica de 1,5. Cele mai reduse incidențe au fost raportate in Harghita – 0,41, Gorj – 0,58 și Vrancea – 0,69. 3.938 cazuri noi de infectare…