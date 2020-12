Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au raportat marti peste 2.500 de morti din cauza coronavirusului, in doar 24 de ore, un record de la sfarsitul lui aprilie, potrivit datelor raportate de universitatea americana Johns Hopkins.

- Alte 1411 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 5 cazuri sunt de import (Marea Britanie-1, Romania-1, Germania-1, Federația Rusa-1, Portugalia-1).

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 287.062, potrivit datelor transmise vineri, 6 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 10.260 infectari noi. In actualizare Vezi și ALBA: 189 cazuri noi de COVID-19, confirmate in ultimele 24 de ore. Situația oficiala din județ…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 267.088, potrivit datelor transmise miercuri, 4 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 8.651 infectari noi, un nou record negativ. Vezi și ALBA: 157 cazuri noi de COVID-19, confirmate in ultimele 24 de ore. Situația oficiala…

- Statele Unite au inregistratun record absolut al infecțiilor cu Sars Cov 2: peste 91.000 in ultimele 24 de ore. Aceasta cifra nu a fost niciodata inregistrata pana acum, de la inceputul pandemiei.Citește și: Alexandru Rafila, dupa explozia cazurilor de coronavirus: In maxim o luna s-ar putea…

- Inca o zi cu zeci de cazuri noi de coronavirus confirmate in județul Buzau. In raportarea de astazi, autoritațile din sanatate au anunțat cel mai mare numar de imbolnaviri din aceasta saptamana: 61. „Astazi, 29 octombrie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar…

- Romania bate record dupa record in ceea ce privește numarul de cazuri de coronavirus. De marți pana miercuri, 14 octombrie, au fost depistate peste 4.000 de cazuri. In Timiș au fost confirmate peste o suta de cazuri noi.

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 152.403, potrivit datelor transmise sambata, 10 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 3.517 infectari noi, un nou record negativ. Vezi și ALBA: 117 cazuri COVID-19 confirmate in județ, in ultimele 24 de ore. LISTA localitaților…