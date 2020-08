Situația pandemiei de coronavirus în lume. Câți români din afara țării au fost infectați Peste 843.149 de persoane din toata lumea au murit din cauza pandemiei de coronavirus, conform unui bilanț realizat de AFP. De asemenea, peste 25.055.620 de cazuri de infecție au fost diagnosticate oficial in lume, dintre care cel puțin 16.178.500 sunt considerate vindecate in prezent. De la cifrele furnizate cu o zi in urma, in lume s-au inregistrat inca 5.488 de noi decese și 269.020 de cazuri noi. SUA, India și Brazilia sunt țarile care au inregistrat cele mai multe decese. De asemenea, SUA se afla pe primul loc in clasamentul țarilor cele mai afectate de pandemia de coronavirus, cu 182.785… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

