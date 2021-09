Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, in municipiul Chisinau s-a inregistrat o crestere a numarului de infectari cu noul coronavirus. Motiv pentru care au fost activate doua institutii medicale cu profil COVID-19: Spitalul municipal de Ftiziopneumologie si Spitalul municipal de Boli Contagioase de Copii.

- Situatia actualizata la nivelul judetului Constanta. De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 43.503 persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 1.270 de persoane au decedat din randul celor pozitivate. In acest moment, sunt 72 de persoane…

- Medicul Diana Antaluta, medic de boli infectioase la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ”Grigore Alexandrescu” din Capitala, a explicat penru News.ro ca in unitatea sanitara sunt internati in acest moment 8 copii infectati cu COVID-19.

- Situatia actualizata la nivelul judetului Constanta. De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 43.264 de persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 1.265 de persoane au decedat din randul celor pozitivate. In acest moment, sunt 41 de persoane…

- Capitala ramane fruntașa la capitolul noi cazuri inregistrate in 24 de ore, cu 10 pozitivari de marți și pana miercuri. Nici un județ nu se mai afla in scenariile galben sau roșu. Știre in curs de actualizare.

- Conform indicatorilor, mun. Chișinău se află la limita intre zona galbenă și zona verde. Incidența prin COVID-19 este de cca 20 cazuri la 100 mii in ultimele 14 zile. Informația a fost relatata de primarul general al capitalei, Ion Ceban, potrivit caruia, pe parcursul lunii mai 2021, gradual,…

- Bilatul oficial zilnic al infectiilor cu noul coronavirus in Rusia a depasit 10.000 - o premiera din martie - pe fondul unei campanii de vaccinare care bate pasul pe loc, arata date statistice, relateaza AFP. In total, 10.407 cazuri de covid-19 au fost inregistrate in tara, dintre care 4.124 la Moscova…

- Bilatul oficial zilnic al infectiilor cu noul coronavirus in Rusia a depasit 10.000 - o premiera din martie -, pe fondul unei campanii de vaccinare care bate pasul pe loc, arata date statistice, relateaza AFP. In total, 10.407 cazuri de covid-19 au fost inregistrate in tara, dintre care 4.124…