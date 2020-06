Situația operativă la nivelul județului Mureș, ora 19.45, 19.06.2020: In localitatea Suseni au fost afectate 29 de gospodarii/locuinte. In momentul de fata se intervine pentru evacuarea apei din zonele cu culturi agricole. Nu mai sunt afectate alte locuinte, apa a fost evacuata in totalitate din interiorul acestora. Pe timpul noptii situatia va fi monitorizata de catre CLSU al comunei Suseni. In localitatea Petelea au fost afectate 4 gospodarii. In momentul de fata... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

