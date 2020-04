Situația oficială în România: 318 decese și 333 de noi îmbolnăviri cauzate de SARS-CoV2 In ultimele 24 de ore cele mai multe noi cazuri de infectari au fost inregistrate in Bihor – 93 și Suceava – 70. In continuare cel mai mic numar de pacienți sunt confirmați in Harghita (7), Olt (12) și Buzau (13), conform raportarilor oficiale. Alte județe unde sunt inregistrate multe cazuri de coronavirus sunt Timiș The post Situația oficiala in Romania: 318 decese și 333 de noi imbolnaviri cauzate de SARS-CoV2 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

