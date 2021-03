Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Emilian Imbri, fost director al Spitalului Victor Babeș, spune ca „Bucreștiul cel mai probabil se va inchide”, intrucat virusul s-a „imprietenit” cu masca și adeverința, și este transportat de colo, colo. „ (…) Ar trebui cineva deasupra sa vada mai multe punct de vedere, sa vada orizontul, daca…

- „Bucureștiul se va inchide mai mult ca sigur!”. Bilanțul zilnic este in creștere in fiecare zi, in Romania. Ne aflam in cel de-al treilea val al infectarilor cu coronavirus, iar medicul Emilian Imbri, fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din București, atrage atenția ca pandemia…

- „Bucureștiul se va inchide mai mult ca sigur”, crede expertul in sanatate Emilian Imbri. El spune ca pandemia de coronavirus va dura și in 2022. Emilian Imbri, fost director al spitalului Victor Babeș, a adaugat miercuri dimineața la Digi24 ca virusul s-a „imprietenit” cu masca și adeverința, rugandu-le…

- Dr. Emilian Imbri, managerul Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Bucuresti, a declarat, in aceasta seara, ca "Bucurestiul se va inchide mai mult ca sigur", in contextul cresterii numarului de noi cazuri de infectare. Dr. Imbri a anuntat ca pandemia de coronavirus va dura si in anul 2022,…

- Dr. Emilian Imbri, managerul Spitalului de Boli Infectioase “Victor Babes” din Bucuresti, a facut declarații ingrijoratoare intr-un interviu la TVR. Medicul este sigur ca “Bucurestiul se va inchide” din cauza numarului mare de infectari. Managerul spitalului Victor Babes atrage atenția ca simptomatologia…

- Medicul Emilian Imbri, manager al Spitalului „Victor Babeș” din București, a facut anunțul de care toata lumea se temea. In contextul unei creșteri mari a cazurilor de Covid-19, specialistul garanteaza ca Bucureștiul se va inchide. Din pacate, valul al treilea al pandemiei se anunța ca fiind unul dur,…

- Emilian Imbri, fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din București, a anunțat, marți seara, la emisiunea Romania9 de la TVR, fiind preluat apoi de Știri pe Surse , ca pandemia de coronavirus va dura și in 2022, iar Capitala urmeaza sa se inchida, in perioada imediat urmatoare.…

- Emilian Imbri, fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din București, a anunțat, marți seara, ca pandemia de coronavirus va dura și in 2022, iar Bucureștiul urmeaza sa se inchida, in perioada imediat urmatoare. Imbri estimeaza ca situația se va inrautați și ca pacienții…