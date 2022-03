Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit vineri dimineața, 4 martie, cu oficiali ai Ambasadei SUA la București, au declarat surse guvernamentale pentru Libertatea. Șeful Executivului a mers la Ambasada SUA pentru a vorbit despre situația din Ucraina și despre refugiații care vin in numar mare spre Romania,…

- Benzinariile Lukoil și Gazprom și magazinele cu specific rusesc Berezka din toata țara au fost verificate de inspectorii de la Protecția Consumatorilor, intr-o campanie de control care a vizat companii care au legaturi cu Rusia. Cum explica Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC)…

- Situatia din Republica Moldova este ”stabila”, iar autoritatile fac tot posibilul sa o pastreze din punct de vedere economic, politic si social si pentru a primi refugiati din Ucraina, a declarat, marti, ambasadorul Victor Chirila, la finalul unei intrevederi cu presedintele Camerei Deputatilor, Marcel…

- Oana Roman a marturisit, in exclusivitate la Xtra Night Show, ca prin prisma meseriei pe care a avut-o tatal ei a participat la foarte multe mese oficiale și dineuri. Astfel, a dobandit mai multe aptitudini și calitați, iar in aceasta seara a dat lecții in ceea ce privește bunele maniere la masa, chiar…

- Evenimentele neplacute se țin lanț de Oana Roman! Dupa ce a intampinat mai multe situații neplacute la munte, vedeta s-a confruntat ieri cu alta problema. Oana Roman se bucura de un numar mare de urmaritori in mediul online, astfel ca nu se sfiește și imparte cu aceștia orice detaliu din viața ei. Iata…

- Liviu Varciu s-a enervat la culme intr-un centru comercial din București. Prezentatorul de la Antena 1 a scos imediat telefonul și a filmat tot. Alaturi de el era și partenera sa, Anda Calin. Dupa o sesiune de cumparaturi intr-un centru comercial din Capitala, Liviu Varciu a dorit sa iși cumpere un…

- O vedeta PRO TV, soție de avocat, a dat in judecata Spitalul Filantropia, din București, pentru malpraxis și cere despagubiri un milion de euro. ”Un milion, ati citit bine. Nu ca sa ma imbogațesc, nu avem nevoie de bani.”, relateaza Ramona Pauleanu, soția avocatului Adrian Cuculis. Vedeta…

- Oana Roman sare in apararea tatalui ei, dupa ce a primit mai multe mesaje rautacioase despre Petre Roman. Vedeta a facut dezvaluiri și despre momentul divorțului parinților ei. In ultima perioada, Oana Roman are un program foarte incarcat. Ea se ocupa de magazinul de haine pe care il deține impreuna…