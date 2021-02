Stiri pe aceeasi tema

- In 2020, s-au nascut 163.000 de copii, cu peste 40.000 mai puțini decat anul 2019. Cifrele arata astfel ca 2020 a fost anul cu cele mai puține nașteri din 1967 pana in prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistica, citate de Edupedu . Cifrele arata ca scaderea natalitații…

- Inca 3 cazuri de infectare cu noua tulpina SARS-Cov-2 din Marea Britanie au fost confirmate oficial de Institutul Național de Sanatate Publica și Ministerul Sanatații. Este vorba despre o femeie in varsta de 35 ani din București care a revenit in țara din Marea Britanie la sfarșitul lunii ianuarie;…

- Judetul Timiș inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 3,51 persoane la mia de locuitori, in creștere fața de ziua de luni, 8 februarie (3,44). Din „zona roșie” a ieșit județul Maramureș, care are marți o incidența de 2,97. In schimb, județul Cluj a raportat cele mai multe cazuri noi,…

- Institutul National de Statistica a anuntat ca a scazut usor rata anuala a infratiei, in decembrie 2020, la 2,06%. In luna anterioara rata era de 2,14%. S-au scumpit insa anumite produse si servicii. Insa scaderea inflatiei nu inseamna ca bunurile si serviciile s-au ieftinit, ci ca au crescut…

- Deficitul balantei comerciale în perioada ianuarie-noiembrie 2020 a fost de 16,43 miliarde de euro, mai mare cu peste 900 de milioane euro decât cel înregistrat în primele 11 luni din 2019, arata datele transmise luni de Institutul Național de Statistica. România a exportat…

- „Oamenii sa deschida bine ochii și sa se vaccineze pentru a scapa de aceasta greutate” – este mesajul transmis de Mihaela Anghel, primul roman care s-a vaccinat impotriva COVID-19. Ea are 26 de ani, este asistenta medicala generalista la Institutul Național „Matei Balș” și a facut parte din echipa care…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor din Romania (ANSVSA) realizeaza in fiecare an o situatie cu numarul de porci sacrificati in gospodariile populatiei, pentru consum propriu. Situatia pentru anul 2020 nu este inca finalizata, dar potrivit unor surse din…

- Dinamica sectorului industrial a devenit pozitiva in octombrie 2020, iar revenirea acestui sector reprezinta dovada clara ca in 2021 Romania poate avea o crestere economica peste asteptari, a scris marti ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. "Sectorul industrie…