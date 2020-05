Situația muncitorilor sezonieri, dezbătută în iunie în Parlamentul European Parlamentul European a hotarât sa dezbata și sa voteze în sesiunea plenara din 17-19 iunie o rezoluție despre situația muncitorilor sezonieri. &"Este nevoie de norme clare la nivel european privind contractele muncitorilor sezonieri, drepturile lor sociale și condițiile în care își desfașoara munca atât în domeniul agriculturii, cât și al construcțiilor, al turismului și al serviciilor sociale&", a spus Dacian Cioloș, președinte PLUS și Renew Europe, care a propus rezoluția.

