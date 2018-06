Fortele armate nord-coreene nu arata niciun semn de activitate neobisnuita sau de alerta sporita cu cateva ore inainte de summitul istoric dintre Kim Jong Un si Donald Trump la Singapore, a afirmat luni secretarul american al Apararii, Jim Mattis, citat de AFP. "Totul este calm", le-a declarat Jim Mattis jurnalistilor care i-au cerut parerea in legatura cu situatia fortelor armate nord-coreene. Generalul in rezerva al US Marine Corps a repetat ce a spus in mai multe randuri ca, dupa cunostinta sa, prezenta trupelor americane in Coreea de Sud nu va fi discutata in cursul intalnirii lor istorice…